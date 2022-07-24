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تأجيل محاكمة أب متهم بالاعتداء على ابنته بالشرقية.. حملت منه سفاحا 

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نظيمه البحرواي وسمر السيد
03:12 م | الأحد 24 يوليو 2022
ارشيفية

ارشيفية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الباسط إمبابي، تأجيل محاكمة أب إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل، لاتهامه باغتصاب طفلته والتعدي عليها أكثر من مرة حتى حملت منه سفاحا.

أب يعتدي على ابنته في مركز أبو حماد 

تعود أحداث القضية رقم 5868 لسنة 2022 جنایات أبو حماد المقيدة برقم 729 لسنة كلى جنوب الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا باتهام «سعد ع ال»، 37 سنة، بالاعتداء على ابنته التي لم تبلغ 18 عاما، واغتصابها أكثر من مرة ما أدى لحملها منه سفاحا.

ضبط الأب المتهم وإحالته إلى المحكمة 

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد في الشرقية القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيقات، وعُرض المتهم على محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

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