الزراعة تحصن الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بـ1.3 مليون جرعة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إجمالي ما جرى تحصينه من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وقال إنه جرى تحصين 748 ألف و724 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها «390 ألف و435 رأس أبقار، 186 ألف و531 رأس جاموس، 145 ألف و982 رأس أغنام، 25 ألف و776 رأس ماعز" حتى 23 يوليو الجاري».

تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية

كما جرى تحصين 648 ألف و910 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها «318 ألف و327 رأس أبقار، 180 ألف و826 رأس جاموس، 123 ألف و185 رأس أغنام، 25 الف و 476 رأس ماعز، 1096 راس جمال» حتى 23 يوليو الجاري أيضا.

وناشد المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى توافر اللقاحات المطلوبة، موضحا أن حملات التحصين من بيت لبيت وتجوب القرى والنجوع في جميع محافظات الجمهورية.

التأمين على الماشية

كما ناشد وزير الزراعة المربين الاشتراك في صندوق التأمين، لأن ذلك في السبيل الوحيد لتعويضهم في حالة تعرض مواشيهم للسرقة أو النفوق، مؤكدا أن التأمين على الماشية يكون بمقابل مبلغ مالي زهيد ولكن التعويض يصل إلى 100% من قيمة الماشية.