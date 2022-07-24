خبير: أكثر المتشائمين لم يتوقع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية حتى الآن

قال الدكتور نبيل رشوان، متخصص في الشأن الروسي، إن الأزمة الأوكرانية مستمرة، إذ يرغب الغرب في استنزاف روسيا اقتصاديا وعسكريا على الأرض، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار القمح، يحدث نوعا من الحلحلة.

اضطهاد الروس في أوكرانيا

أضاف «رشوان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة «on»، أن «أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن تستمر الأزمة هذه الفترة الطويلة، ولافروف فسر أسباب دخول روسيا حرب أوكرانيا، وعدد هذه الأسباب، مثل التجمعات الأوكرانية، واضطهاد الناطقين بالروسية، وتصاعد التيار القومي في أوكرانيا، بالإضافة إلى الخطوط الحمراء، من ضمنها عدم انضمام أوكرانيا للناتو».

التفاوض مع أوكرانيا

وحول تشديدات لافروف حول عدم وجود مفاوضات طالما الغرب طرف مع كييف، قال المتخصص في الشأن الروسي، إن موسكو ترغب في التفاوض مع الغرب بشأن أوكرانيا، وخاصة أن الغرب هو الطرف الفاعل في الأزمة، مشيرًا إلى أنه لولا الإمدادات العسكرية، لم تكن لتصمد أوكرانيا على مدار خمسة أشهر، وذلك عبر تقديم السلاح النوعي والمتطوعين، ومن ثم المفاوضات ستكون مع الغرب، وليس أوكرانيا، لأن موسكو لا تعترف بنظام كييف.

وحول رسالة لافروف للمنطقة، أوضح الدكتور نبيل رشوان: «أراد أن يقول أن موسكو ليست دولة معادية، وأنها ليست من الدول التي تعتدي على جيرانها، لكنها تحمي أمنها القومي كعمل وقائي».