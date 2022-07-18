وظائف شاغرة في بنكي EGBANK والأهلي الكويتي.. اعرف الشروط والمهام

أعلن البنك الأهلي الكويتي وEGBANK، حاجتهما لشغل وظائف داخل القطاعات المختلفة، شرط توافر مجموعة من الشروط والمؤهلات وتنفيذ عدد من المهام للحصول على الوظيفة، وبينها إتقان اللغة وامتلاك خبرة كافية تؤهل المتقدم لكل وظيفة.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة في بنكي EGBANK والبنك الأهلي الكويتي.

وظائف البنك الأهلي الكويتي

ووفقا لصفحة البنك الأهلي الكويتي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، أعلن البنك حاجته لشغل وظيفة مدير ثروة أول، وجاءت الشروط كما يلي:

- إدارة العلاقات مع العملاء ذوي الملاءة المالية العالية من خلال الفهم الكامل لظروف العميل ورغبة الاستثمار لضمان توفير إدارة مالية فائقة.

- الحد الأدنى للخبرة 7 سنوات في المسؤولية الاجتماعية للشركات والمبيعات.

- معرفة متقدمة بمنتجات وخدمات إدارة المستودعات.

- الفهم الجيد لاحتياجات العملاء في إدارة المستودعات.

- تحقيق الأهداف المالية وفقًا لاستراتيجية وأهداف ومنتجات قسم إدارة الثروات المطبقة والعمل عليها مع فريق مديري العلاقات.

- اغتنام الفرص والاستفادة منها لبيع منتجات وخدمات إضافية للعملاء الحاليين.

- الحصول على الإحالات والاقتراب منهم لضمان استمرار تدفق الفرص الجديدة.

- الحفاظ على علاقات قوية ومتعمّقة مع العملاء ذوي الأولوية وإحالة فرص المبيعات إلى فريق الخدمات المصرفية المميزة.

- تقديم خدمة عملاء عالية الجودة، تتجاوز أهداف الرضا من خلال الرد دائمًا على استفسارات العملاء وأن يتم تحديد مشكلاتهم والتعامل معها دائمًا.

- دعم معاملات العملاء CSRs في معاملات العملاء، والتأكد من تسجيل المعاملات على الفور وإتمام جميع المستندات المناسبة وتحديثها.

- التقديم لوظيفة البنك الأهلي الكويتي يتم من خلال صفحة البنك عبر موقع التوظيف «لينكد إن».

وظائف EGBANK

وبحسب الموقع الرسمي لبنك EGBANK فإنّ المؤسسة بحاجة إلى وظيفة رئيس شركة، للعمل بدوام كامل لدى البنك، والشروط كما يلي:

- مراجعة مذكرات الائتمان وطبيعة الأنشطة والضمانات المطلوبة والمستندات الرسمية والتغيرات المحتملة في السوق السياسية والاقتصادية وتقديم مذكرات الائتمان وحزم الائتمان للعملاء.

- تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء مع مخاطر مقبولة.

- تطوير وتعزيز محفظة ائتمان الشركات، من خلال تحديد فرص السوق التي تحافظ على جذب عملاء الشركات الواعدين.

- التأكد من أنّ البنك في وضع جيد من حيث توفير تسهيلات تنافسية للعملاء.

- الاستفادة من وسائل التمويل التقليدية وغير التقليدية بما يتناسب مع هيكل المنشأة لكل عميل.

- التأكد من أنّ التسهيلات تتماشى مع سياسات الائتمان للبنك، وقواعد ولوائح البنك المركزي المصري.

- تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف الرئيسية في ملفات العملاء، وتقييم الضمانات، وتحديد المخاطر المرتبطة بها، قبل منح التسهيلات وتجديدها.

- مراجعة تقارير المكالمات وتنسيق موافقتها من رئيس الشركة.

- التنسيق مع إدارة الشؤون القانونية ومركز التوثيق للتأكد من توافر جميع المستندات المطلوبة لفتح حسابات جديدة للعملاء.

- تقييم جميع المرؤوسين (كبار مديري العلاقات، مدير العلاقات، مساعد مديري العلاقات، ومحللي خدمات الشركات).

- متابعة التغييرات في الأسواق المحلية والدولية وتعديل استراتيجية البنك للتكيف مع التغييرات إذا لزم الأمر.

- التقديم يتم من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت.