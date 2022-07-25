تحرير 80 مخالفة ورفع إشغالات في حملات مكبرة بطهطا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بعدة حملات مكبرة لضبط الأسواق ورفع الإشغالات بمختلف الميادين بمدينة طهطا، وجرى إزالة المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.

إزالة 80 حالة إشغال وتحرير محاضر بطهطا

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 محاضر إشغال طريق، وضبط عدد 72 إشغالا وإزالة 6 فروشات فاكهة وتندات، بإجمالي عدد 80 مخالفة متنوعة.

وقد قامت الحملة بناءً على تعليمات رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وبإشراف جمال شومان، نائب رئيس المدينة، ورمضان عابدين، رئيس قرية الصوامعة غرب، ومسؤولي الإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والبيئة والنظافة ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بمركز طهطا.

استمرار أعمال ري الأشجار في طهطا

وفي سياق آخر، بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وحرصا على زيادة اللون الأخضر والرؤية البصرية والمظهر الحضاري اللائق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا جهودها في ري الأشجار والمنتزهات بمختلف أنحاء المدينة والطرق العامة والرئيسية بين القرى والنجوع المختلفة سواء بمدينة طهطا أو المجالس القروية التابعة لها، وذلك حرصا على تحسين البيئة والرؤية البصرية والمظهر الحضاري اللائق.