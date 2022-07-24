رئيس مدينة دشنا يتابع أعمال إنشاء حديقة في «الصعايدة» على مساحة 350 مترا

تابع أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة دشنا بمحافظة قنا، وقاسم عبد الراضي، نائب رئيس المدينة، صباح اليوم الأحد، بدء أعمال إنشاء حديقة عامة كمتنزه للمواطنين بشارع المنيرة الحديثة بمنطقة الصعايدة جنوب دشنا.

إنشاء حديقة عامة للمواطنين

وأوضح رئيس المدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا أقدمت على إنشاء حديقة عامة على مساحة 350 مترا بشارع المنيرة، لتكون متنزه عام للمواطنين، وبدأت الأعمال برفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة وروث المواشي منها وتحديدها، كما يجري العمل على تشجير الحديقة بـ50 شجرة فيكس، وعمل أحواض للورود بها.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، في تواصل مستمر في زراعة الأشجار وإنشاء الحدائق والميادين الخضراء بالمدينة، كما قامت الوحدة المحلية بزراعة 100 شجرة بكوبري حلاوة شمالي دشنا، وبطول كورنيش النيل، وكذلك إنشاء ميدان بكوبري حلاوة يتوسطه الورود والأشجار لتحسين المظهر العام والحضاري لمدخل المدينة الشمالي، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة التوسع في الحدائق العامة والمتنزهات وزراعة الأشجار لمواجهة التغيرات المناخية.

تحويل مقلب القمامة العشوائي إلى حديقة

يذكر أن قطعة الأرض المقام عليها الحديقه ظلت لسنوات طويلة تستخدم كمقلب عشوائي لتجميع القمامة والمخلفات، وتسببت في انبعاث روائح كريهة تضر بصحة المواطنين، علاوة على استخدام بعض المواطنين لها من خلال إنشاء حظائر مواشي بها، لذلك أمر رئيس مدينة دشنا برفع تلك القمامة ونقلها للمدفن الصحي وتطهير المكان وتحويله لحديقة عامة بالمنطقة لخلق لمسة جمالية وحضارية بالمدينة.