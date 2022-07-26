نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.. متاحة عبر هذا الرابط بـ8 خطوات بسيطة

عمليات بحث عدة يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، وذلك بشأن موعد ورابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، تزامنا مع استمرار عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، عبر بوابة «الوطن» الإلكترونية.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 عبر هذا الرابط

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، من خلال زيارة الرابط التى خصصته بوابة «الوطن»، للحصول من خلاله على نتيجة الثانوية العامة، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

- اضغط على رابط «الوطن» للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.

- إدخال الاسم الرباعي.

- اختار الشعبة.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- تسجيل رقم الجلوس الخاص بك.

- تحديد المحافظة الخاصة بك.

- تسجيل رقم هاتفك الخاص.

- فى النهاية اضغط على سجل الآن، وستصلك النتيجة بمجرد ظهورها.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت موعد تقديم تظلمات الصف الثالث الثانوي 2022، بعد 15 يوما من اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الإطلاع إلكترونيا، وسيتم تحصيل رسوم إطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم وقيمتها 300 جنيه لكل مادة.

كما تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعقب قبول طلب التظلم، يشترط حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره، وممنوع اصطحاب مدرس المادة، ولإلتزام بالحضور فى الموعد المحدد للإطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

ومن ثم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، ويتم الإطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.