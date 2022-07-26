بعد نشر «الوطن».. تكريم صيدلي رتل القرآن غيباً في 7 ساعات بكفر الشيخ

كرم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد عبدالرحمن صقر، الحاصل على بكالوريوس الصيدلة، الذي سجل رقماً قياسياً في تلاوة القرآن الكريم كاملاً دون خطأ واحد، في مسابقة محلية شارك فيها العشرات من حفظة القرآن الكريم في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك، بحضور الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة إلي الدكتور محمد عبدالرحمن صقر، الحاصل على بكالوريوس الصيدلة، ولأُسرته أيضاً.

توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالنابغين

وأكد رئيس الجامعة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، على أهمية دعم الطلاب للمشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة، لتعظيم الاستفادة من طاقاتهم، وتنمية مواهبهم، بجانب تنمية روح الإبداع لديهم، مؤكداً أن جامعة كفر الشيخ لا تألو جهداً فى اكتشاف الموهوبين، والعمل على توفير بيئة مُحفزة للمبدعين والنوابغ، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالموهوبين ورعايتهم.

ووجّه الدكتور محمد عبدالرحمن صقر الشكر إلى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على استقباله وأُسرته في مكتبه وتكريمه.

«صقر» يتلو القرآن بـ7 قراءات

وقال «صقر» إنه نشأ في أسرة تحفظ القرآن الكريم كاملاً، وتمكن من حفظه على يد عدد من المحفّظين في مدينة بيلا، وهو في التاسعة من عُمره، قبل أن يتعلم فنون التجويد بالقراءات السبع، مشيراً إلى أنه دأب على مراجعة ما يحفظه يومياً، بمعدل جزء في اليوم، قبل أن يرفع عدد مرات المراجعة إلى خمسة أجزاء في اليوم الواحد قبل خوضه المسابقة.

وكان الدكتور محمد صقر، صاحب الـ23 عاماً، وخريج كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، قد قام بتسميع القرآن الكريم كاملاً فى أقل من 7 ساعات دون خطأ واحد، ضمن مسابقة «القرآن العظيم» التي أطلقها مسجد المرسى ببيلا، لتسميع القرآن الكريم فى جلسة واحدة.

جدير بالذكر، إن جريدة «الوطن» كانت قد انفردت بفوز الدكتور محمد عبدالرحمن صقر، بالمركز الأول بتسميع القرآن الكريم كاملاً فى أقل من 7 ساعات دون خطأ واحد، ليُصبح حديث مصر والوطن العربي.