الدقهلية تحصد المركز الأول في مسابقة التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي

حصدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية المركز الأول جمهوري في مسابقة التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي للعام الدراسي 2021/2022، برعاية علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

فوز مدرسة الشهيد أحمد رشاد غنيم

وأكدت مديرية التربية والتعليم، في بيان صحفي، أن مدرسة الشهيد أحمد رشاد غنيم الثانوية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية حصلت على المركز الأول جمهوري فى مسابقة التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي للعام الدراسي 2021/2022 في موضوع كيفية المحافظة على الصحة النفسية والبدنية لتحقيق التوازن الاجتماعي.

تهنئة وكيل الوزارة للفائزين

وهنأ علي عبد الرؤوف وكيل وزارة تعليم الدقهلية، مدرسة الشهيد أحمد رشاد غنيم لحصولها على المركز الأول جمهوري، وتقدم بالشكر لمديرعام الخدمات حازم الألفي وموجه عام التربية الاجتماعية وعبد الغني الغازي لما بذلوه من جهد ودعم لجعل الدقهلية في المقدمة في الأنشطة الطلابية والمدرسية.

التصفية النهائية للمشروع الوطني للقراءة

ومن جهة أخرى نظمت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، التصفية النهائية للمشروع الوطني للقراءة للمعلم المثقف في قاعة ديوان المديرية، وانطلقت المسابقة بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية ويستهدف المشروع جميع فئات المجتمع من طلاب مدارس والمعلمين والمؤسسات التربوية.

وتشكلت لجنة التحكيم لتقييم أداء المتسابقين بحضور حازم الألفي مدير عام الخدمات بمديرية التربية والعليم، وعطاالله إسماعيل، موجه عام اللغة العربية، وهالة البدوي، موجه عام المكتبات، وطارق الدسوقي موجه أول اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم.