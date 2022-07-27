آخر ما كتبه الطالب ضحية حادث المنصورة: «اللهم اجمعني بمن أحب في الجنة»

لم يمر سوى 3 أسابيع فقط، حينما كتب محمد السيد فضل السيد داود، الطالب بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في الفرقة ‏الرابعة بكلية طب الأسنان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللهم إن كانت الحياة شرا لي فأمتني واجمعني بمن أحب في الجنة»، كلمات كتبها وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ22 ، إلا أنه توفي اليوم في حادث مروع على طريق «المنصورة – جمصة» الدولي بمحافظة الدقهلية، وشيعه أهله وأحبابه في جنازة مهيبة.

آخر ما كتبه طالب طب الأسنان قبل وفاته

وكتب محمد السيد الطالب بطب الأسنان، في يوم عيد ميلاده الثاني والعشرين، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، كده النهارده الواحد كمل 22 سنة، اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأعشني وبارك لي فيها، وان كانت شرا لي فأمتني واجمعني بمن أحب في الجنة، اللهم احفظ لي أهلي ولا تريني فيهم شرًا».

وتذكر الطالب الراحل الموت، حينما وضع صورة للمقابر على صفحته منذ أيام، وكتب تعليقًا عليها: «الصورة دي قعدت أبص عليها شوية وأفكر، المهم لقيت إن مهما حصل أمسح الخطأ عشان المحبة متتمسحش، عشان قبلة الرأس على الميت مش بتفيد ولا بتريح».

حادث طريق المنصورة - جمصة

وشهد طريق رافد «المنصورة – جمصة» الدولي حادث تصادم بالقرب من كوبري عمار مركز بلقاس، راح ضحيته الطالب بكلية طب الأسنان محمد السيد فضل، وأصيب صديقه، وجرى نقلهما إلى مستشفى بلقاس المركزي واتخاذ إجراءات علاج المصاب، وإيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى إلى أن صرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته وزملائه.