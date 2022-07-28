تشييع جنازة سوزان الأسطى زوجة طاهر أبوزيد بالعريش (صور)

شيع المئات من أهالي مدينة العريش، جثمان سوزان الأسطى، زوجة طاهر أبو زيد لاعب النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق.

وتجمع الأهالي أمام مسجد الرفاعي بوسط المدينة لتشييع الجنازة وحضور مراسم الدفن بمقابر العائلة، بالقرب من سوق الخميس.

تشييع الجثمان من مسجد الرفاعي

وقال محمد الأسطى أحد أقارب المتوفاة سوزان لـ«الوطن»، أن أبناء العائلة والعائلات الأخرى من أهالي العريش شيعوا جنازة الفقيدة من مسجد الرفاعي، ودفنها بمقابر العائلة.

وأضاف أن الفقيدة كانت تعيش مع زوجها في القاهرة قبل أن توافيها المنية، بعد أن أجرت عملية قلب مفتوح، وأوصت بدفنها في العريش بناء على رغبتها ورغبة أسرتها، لتدفن بجوار أقاربها بمدافن العائلة بوسط المدينة بالقرب من سوق الخميس من الناحية الغربية.

العزاء في ديوان آل العوايد بوسط العريش

وأعلنت عائلة «الأسطى»، وهى إحدى عائلات العريش المعروفة، في بيان لها، نبأ وفاة سوزان مصطفى الأسطى، مؤكدة أن الدفن سيكون في العريش فور وصول الجثمان من القاهرة.

وأضاف البيان، أن العزاء سيكون ثلاثة أيام في ديوان آل العوايد، بوسط مدينة العريش، وناشوا الجميع بالدعاء للمتوفاة.

يشار الى أن سوزان الأسطى هي الزوجة الثانية للكابتن طاهر أبوزيد، وأنجبت منه طفلا عمره 13 عاما.

وحضر الجنازة طاهر أبوزيد وعدد من أصدقائه قادمين من القاهرة، إضافة إلى جيران وأقارب العائلة في العريش والقاهرة، وعدد من رموز ووجهاء مدينة العريش.