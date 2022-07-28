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«سفير فنزويلا»: نستهدف تبادل المعلومات في مجال حفظ وترميم التراث الثقافي

كتب:

هاجر عمر
02:34 م | الخميس 28 يوليو 2022
ويلمار أومار بيرينتوس سفير فنزويلا بمصر

ويلمار أومار بيرينتوس سفير فنزويلا بمصر

أكد «ويلمار أومار بيرينتوس» سفير فنزويلا بمصر، ارتباط مصر وفنزويلا بعدد من الاتفاقيات الثقافية المميزة، حيث تم توقيع اتفاقية لتكثيف العلاقات بين الشعبين منذ عام 1981، ولازالت سارية حتى الآن.

استهداف زيادة التبادل الثقافي ونشر المعلومات عن التقدم في العلوم والثقافة والفنون

وأضاف في حوار مع الإعلامية سارة نور الدين في برنامج «مع السفارة» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن بلاده تستهدف زيادة التعاون بين البلدين، فضلًا عن استهداف زيادة التبادل الثقافي ونشر المعلومات عن التقدم في العلوم والثقافة والفنون، لذلك تهتم السفارة بتطوير بعض البرامج التنفيذية التي تختص بتبادل المعلومات في مجال حفظ وترميم ورقمة التراث الثقافي المادي وغير المادي.

تبادل المعلومات حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

 وأوضح سفير فنزويلا بمصر أن السفارة تسعى لتبادل المعلومات بشأن الاكتشافات العلمية الحديثة، إضافة للمعلومات حول المتاحف، لافتًا إلى سعي السفارة لتبادل المعلومات حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

مهرجانات مصرية تحظى باهتمام فنزويلا

وأكد «بيرينتوس»، أهمية المشاركة المتبادلة بين مصر وفنزويلا في المهرجانات الثقافية، لافتًا إلى مشاركة بلاده الناجحة بمهرجان القلعة بالإسماعيلية 2019 قبل جائحة كورونا، ووصف مهرجانات إسماعيلية ودمنهور والقلعة بأنها تحظى باهتمام كبير من جانب فنزويلا، إضافة إلى مهرجان الطبل الدولي، حيث تتمتع فنزويلا بتقاليد ممتازة في فن الإيقاع.  

 

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