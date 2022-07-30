أماكن عرض فيلم الأنيميشن DC League of Super-Pets في السينمات

تعرض السينمات المصرية عددا من الأفلام المختلفة هذا الأسبوع اختلفت ما بين الرعب والحرب والدراما والخيال العلمي والانيميشن، وأبرزها فيلم DC League of Super-Pets، وتدور أحداث الفيلم حول سوبر مان الذي ينشغل في عطلته الخاصة ويُصبح على كلبه الأليف التدخل لإنقاذ الأمور الخاصة بالجريمة، وتكوين تحالف مع قطة تمتلك القدرة على الطيران.

فريق عمل فيلم DC League of Super Pets

أبطال فيلم DC League of Super-Pets هم دواين جونسون، كيفن هارت، فانيسا باير، ناتاشا ليون، دييجو لونا، جون كراسينسكي، والمخرج هو جاريد ستيرن وسام ليفين، وتولى مهمة التأليف جاريد ستيرن، جون ويتنجتون.

أماكن عرض فيلم DC League of Super Pets

يتم عرض فيلم الانيميشن DC League of Super-Pets في سينمات جلاكسى المعادي، سينما صن سيتيا، سينما بورتو كايرو، سينما جالكسي المنيل، سينما بلازا، «أمريكانا بلازا»، سينما بوينت 90، سينما أركان، سينما الزمالك، سينما بلازا MX4D، سينما بوينت 90، سينما نايل سيتي، سينما مترو القاهرة، سينما مترو الإسكندرية، سينما داندي مول،سينما مدينتي، سينما جولف سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما سيتي ستارز، سينما دي بوكس ستارز سينما، سينما جولدن ستارز إليت، سينما جلاكسى طنطا، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما كايرو فيستفال، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما سي سينما أمير، سينما فوكس مول مصرسينما جلاكسي الجزيرة، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

كما تعرض السينمات هذا الأسبوع أفلام أخرى أبرزها Infiltration وتدور أحداثه حول إيفان الذي ينطلق في مهمة خطيرة في سوريا لإنقاذ قائده السابق جراي بعد أسره من قبل داعش، ويتلقى المساعدة من القاعدة العسكرية الأمريكية لتحريره، وفيلم Crimes of the Future الذي تدور أحداثه حول البشرية التي تحاول المضي قدمًا والتأقلم مع التطورات الاصطناعية من حولهم، فيدفعهم هذا التطور إلى العديد من التغيرات.