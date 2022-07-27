بعد غرق شاب في قها.. تعميم أكواد أمان حمامات السباحة بالقليوبية

عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بحضور وليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية للشباب، ومديري الإدارات الفرعية، مع مديري الهيئات الشبابية والرياضية التي توجد بها حمامات سباحة، سواء تابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو بنظام حق الانتفاع.

توافر الأمن والسلامة بحمامات السباحة

وشدد «الصبروط»، خلال الاجتماع، على ضرورة تعميم الأكواد الخاصة بأمن وسلامة حمامات السباحة، وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في هذا الشأن، لضمان توافر عوامل الأمن والسلامه بحمامات السباحة، حرصاً على سلامة المترددين عليها والأعضاء.

متابعة الاشترطات وتوفير المنقذين بحمامات السباحة

كما أكد على ضرورة متابعة مديري المراكز لتنفيذ تلك التعليمات والاشتراطات من قبل المستثمرين، والتي من بينها ضرورة توافر المنقذين المدربين والمؤهلين للقيام بمهام تأمين سلامة المترددين على حمامات السباحة، وكذلك توافر عوامل الإنقاذ، ومخاطبة مديرية الصحة، لمتابعة سلامة مياه حمامات السباحة، وفقاً للمقاييس المتعارف عليها في هذا الشأن .

وفي ذات السياق، وجه «الصبروط» بضرورة تكثيف متابعة مديري الإدارات الفرعية ووكيلي الرياضة والشباب للهيئات الشبابية والرياضية، التي يوجد بها حمام سباحة، ومتابعة التزام المستثمرين بما ورد في الأكواد الخاصة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أمر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتشكيل لجنة لفحص واقعة مصرع شاب غرقاً في حمام السباحة بمركز شباب قها، يُدعى «صفي الدين»، يبلغ من العمر 18 سنة، من قرية «سنهرة»، التابعة لمركز طوخ.

إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية والرياضية

في سياق آخر، اجتمع وكيل وزارة والرياضة بالقليوبية بحضور وليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية للشباب، مع مديري الإدارات الفرعية، ومديري ومسؤلي الهيئات والشؤون القانونية بالمديرية والإدارات الفرعية، حيث تناول الاجتماع إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية والرياضية، والتي تبدأ يوم الأحد 31 يوليو الجاري، وتستمر حتى منتصف شهر ديسمبر من العام 2022، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لعملية انعقاد الجمعيات العمومية، سواء العادية أو الانتخاب أو الاستكمال.