«لحوم وأدوية».. أصدقاء «أحمد» يتبرعون بنية شفائه بعد تعرضه للغرق

«لحوم وأدوية وبامبرز لكبار السن»، صدقات تبرع بها أصدقاء شاب في محافظة كفر الشيخ، دخل في غيبوبة مفاجئة بعد تعرضه للغرق في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، بنية شفائه.

أحمد يوسف يرقد حالياً في العناية المركزة

حرص أصدقاء أحمد يوسف، صاحب الـ23 عاماً، والطالب بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، الذي يرقد حالياً في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة إثر إصابته بغيبوبة، بعد تعرضه لحادث غرق في الساحل الشمالي منذ أيام، وتم نقله لتلقي العلاج، وحالته الصحية حرجة، على توزيع الصدقات على الفقراء والمحتاجين وكبار السن بنية الشفاء، وطلب الدعاء له.

«حبينا نعمل حاجة تفيد أحمد في مرضه، فوزعنا لحوم على الفقراء، وشوفنا بعض المرضى اللي محتاجين علاج، ومش قادرين على تكاليفه واشتريناه لهم، وكمان اشترينا بامبرز لكبار السن»، بهذه الكلمات بدأ محمد سليمان، صديق أحمد يوسف، حديثه لـ«الوطن».

توزيع الصدقات بنية شفاء أحمد

ويُضيف «سليمان»، «حرصنا على توزيع الصدقات بنية شفاء أحمد، وإن ربنا سبحانه وتعالي يقومه بالسلامة لأنه تعبان جدًا وفي غيبوبة وحالته حرجة، ومعروف إن الصدقة ممكن تكون سبب كبير في شفاء أي مريض عشان كده عملنا حساب فودافون كاش، وجمعنا تبرعات من أصحابنا وحبايبنا والتبرع بنية شفاء أحمد يوسف، والكل شارك ورحبوا بالفكرة جداً لأنه محبوب من الجميع».

لم يكتف أصدقاء أحمد يوسف بتوزيع الصدقات فقط بل قاموا أيضاً بعمل ختمات قرآن، ودعاء بنية الشفاء، بحسب «سليمان» الذي تابع قائلا: «بنعمل حاليًا جلسات لختام القرآن بنية شفاء أحمد، وبيشارك في الختمة أقاربه وأصدقائه المقربين، وكلهم بيصلوا وبيدعوله إنه يقوم بالسلامة وينور الدنيا من تاني».

ويُتابع «سليمان»، «أحمد كان مسافر يقضي كام يوم مع أصحابه في الساحل الشمالي وغرق هناك ودخل في غيبوبة ولحد دلوقتي مفقش منها وكلنا زعلانين عليه ونفسنا يقوم بالسلامة لأنه شخص طيب وصاحب صاحبه بجد، وإن شاء الله مستمرين في توزيع الصدقات وختم القرآن والدعاء له لحد ما يفوق من الغيبوبة ويبقي بخير».