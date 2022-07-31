تحصين 50 ألف رأس ماشية بالإسكندرية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

تكثيف حملات تحصين الماشية

وأشار الشريف، في بيان، إلى أنه منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وحتى 27 يوليو الجاري تم تحصين نحو 50 ألف رأس ماشية (أبقار- جاموس- أغنام-ماعز)، لافتا إلى أنه تم تكليف مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتورة صباح جارح بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية.

تحصين وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة بقيادة صباح جارح

وأشاد الشريف بالمجهود الذي تبذله مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتورة صباح جارح، في تحصين وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، حيث تعمل المديرية على التسهيل على مربي الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.

استمرار تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى 21 أغسطس 2022

أوضحت صباح جارح، أن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ستستمر حتى 21 أغسطس 2022، مضيفة بأن مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع والتسمم الدموي من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وإن الحملات القومية للتحصين تستهدف أن تكون مصر خالية تماما من هذه الأمراض في عام 2023، مشيرة إلى أنه تم تحصين 28351 رأس أبقار وجاموس و21200 رأس أغنام وماعز لتصل النسبة الإجمالية للتحصين إلى 34%.