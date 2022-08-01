الداخلية: 1026 منفذا ثابتا ومتحركا لبيع السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية العام

أعلنت وزارة الداخلية، استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022.

رفع العبء عن كاهل المواطنين

كما أكدت مواصلة منظومة أمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الجاري، وتعد مبادرة كلنا واحد من أكبر المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وحرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للانضمام والمشاركة في المبادرة ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة في الفعالية 1002 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية أغسطس

وتقرر استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.