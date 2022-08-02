وفاة عاملين اختناقا أثناء تنظيف بئر صرف صحي بقنا

لقى عاملان مصرعهما، صباح اليوم، أثناء تنظيفها بئر صرف صحي منزلي بقرية أبوشوشة في مركز أبوتشت شمال محافظة فنا، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

إخطار بغرق عاملين

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بمصرع عاملين أثناء نزح وتنظيف بئر صرف صحي بمنزل في قرية خوالد ابوشوشة بمركز أبوتشت، ملك المواطن «ابراهيم. ع».

قوات الأمن تنتقل إلى موقع الحادث

وانتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلي مكان الواقعة وتبين مصرع كلا من: حمدي سيد إبراهيم، 22 عامًا، ومحمد أحمد ابراهيم ،21 عاما، لقيا مصرعها أثناء تنظيف بئر صرف صحي بمركز أبوتشت.

كما تبين أن الشابين توفيا بسبب الاختناق داخل البئر الذي كانا يقومان بتنظيفها.

نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقررت جهة التحقيق انتداب مفتش الصحة في مركز ابوتشت، لتوقيع الكشف على الجثتين لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كنا قررت ضبط وإحضار صاحب المنزل للتحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة.