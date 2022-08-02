محافظ الفيوم: الانتهاء من رصف 14 شارعا بتكلفة 24 مليون جنيه

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من 14 مشروعا لرصف الطرق بمدينة الفيوم والقرى التابعة للمركز، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي المنقضي 2021/2022، بقيمة إجمالية بلغت 23 مليونا و920 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق وتيسير حركة السير للمشاة والسيارات وتوفير الوقت والجهد.

تحسين شبكة الطرق الداخلية

وأضاف محافظ الفيوم في بيان، أنّ تحسين شبكة الطرق الداخلية يلعب دوراً مهماً في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذي سيؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية، مشدداً على عدم السماح بإجراء أي أعمال حفر بالشوارع أو الطرق التي يتم رصفها حفاظاً على المال العام.

انتهاء رصف عدة طرق

وكشف محافظ الفيوم أن مشروعات الرصف التي تم الانتهاء منها بمدينة ومركز الفيوم تشمل استكمال طريق سنرو حتى مدخل الجلابة «مزدوج»، واستكمال طريق سكران، ورصف الشارع خلف إدارة شرطة النجدة، وشارع عمر بن العزيز المتفرع من مستشفى الندى، ورصف شارع الاتحاد المتفرع من شارع جمال عبد الناصر، وامتداد شارع «عمر بن عبدالعزيز - طريق حمدي سيف النصر»، وشارع الملعب الغربي بالجون أمام مكتب البريد حتى شارع الدالي.

استكمال رصف عدة طرق

كما تم استكمال رصف شارعي أبو بكر والدالي بالجون، ورصف شارع «بحر تلات - ترسا»، وشارع السوق بمنطقة دار الرماد، وشارع دكروري المتفرع من شارع طارق، وشارع الشيخة خضرا بمنطقة دار الرماد، وشارع 15 بتقسيم سليم، وشارع حسني حسان «السلام سابقاً» من مصطفى كامل حتى شارع بطل السلام.