مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين على «زراعي» البحيرة

شهد طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي أمام قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و4 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة «تومناية» وأخرى «نقل»، على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق ذات المركز، وجرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الدفع بسيارت الإسعاف إلى مكان الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين وفاة «عيد صالح إدريس»، 50 سنة، أمين شرطة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى إيتاي البارود العام.

تحديد هوية المصابين

فيما أصيب كل من «محمد أحمد تاج الدين» 60 سنة، مقيم إيتاي البارود، بالمعاش، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«نجلاء إسماعيل صالح» 50 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمود محمد أحمد تاج» 20 سنة، مقيم إيتاي البارود، مصاب بكسر في الحوض، «أحمد محمد أحمد تاج» 28 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وجميعهم مقيمي إيتاي البارود، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.