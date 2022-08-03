بينهم عروسان.. تسليم جثث ضحايا حادث سوهاج لذويهم

عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، والتصريح بدفن جثث ضحايا حادث تصادم سوهاج، وتسليمها لذويهم من أبناء محافظات قنا وأسوان، قام مستشفى المراغة المركزي بتسليم جثامين حماده عبدالفتاح أحمد سن 36 عاما ، من مركز فرشوط بمحافظة ، و نور سيد برعي سن 38 عاما ،من مركز فرشوط أيضا بمحافظة قنا إلى ذويهم، لتشييع جثامين هم إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم.

أحد الضحايا عروس منذ شهور

كما تم تجهيز جثمان كلا من مها خالد محمود سن 25 عاما ، من مركز إدفو بمحافظة أسوان، لتسليمه إلى ذويها. وكذلك تجهيز جثمان سيد حساني إبراهيم سن 47 عاما من قرية السباعية بمركز إدفو بمحافظة أسوان وجثمان جابر حنفي محمد علي سن 50 عاما ،من قرية السباعية بمركز ادفو بمحافظة أسوان، وجثمان أحمد عبدالسميع محمد أحمد سن 21 عاما من قرية السباعية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، لنقلهم إلى مركز إدفوا بمحافظة أسوان لتشييع جثامنيهم إلى مثواهم الأخير.

جدير بالذكر أن المتوفاة مها خالد محمود هي عروس منذ شهور وتوفيت هي وزوجها بالحادث.

ويجري تجهيز باقي جثث الضحايا التي تم التعرف عليها لتسليمها إلى ذويها.

توفير الأكفان وتوجيه بسرعة الانتهاء من الإجراءات

وكانت مؤسسة خيرية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج قد تكفلت بأكفان الضحايا كما تم توفير سيارات نقل الموتى لنقل الضحايا لمحافظات أسوان وقنا وقد شدد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات وتسليم الجثث لذويها.

وكان قد وقع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل تحمل مواشي وسيارة أخرى ميكروباص بمركز جهينة بمحافظة سوهاج وأسفر الحادث عن مصرع 17شخصا وإصابة 4 آخرين.