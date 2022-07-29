ضبط 50 طن من الأقماح المحلية داخل مطحن خاص قبل استخدامها في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مديرية التموين بالمحافظة تمكنت من ضبط حوالي 50 طن من الأقماح المحلية داخل مطحن خاص بالمنطقة الصناعية ببني غالب مخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الاقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة.

تكثيف الحملات الرقابية اليومية

وأكد محافظ اسيوط على تكثيف الحملات الرقابية اليومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات وإحكام الرقابة لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي، والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين.

حملة تموينية لضبط الأسواق

من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إن مديرية التموين تمكنت خلال حملة بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط مطحن خاص بالمنطقة الصناعية ببني غالب، والمخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وبه كميات كبيرة من الأقماح المحلية وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية بدون ترخيص من وزارة التموين في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة، واستخدامها في إنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وتم التحفظ على الكمية، وجار تحميلها ومصادرتها وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لافتًا إلى مواصلة المديرية جهودها في الحملات للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقرارات التي تقرها الدولة لحماية المواطنين.