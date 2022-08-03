مصرع سيدة وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «دشلوط»، بدائرة مركز ديروط في محافظة أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، وتم نقل جثة المتوفاة والمصابين للمستشفى، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحادث

تلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بوصول بلاغ من الأهالي وغرفة العمليات الخاصة بمركز مدينة ديروط، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «دشلوط - أسيوط».

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والاسعاف ومأمور مركز شرطة ديروط إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكى رقم (3468 ي أ ر)، على طريق «دشلوط السحارة»، حيث أسفر الحادث عن وفاة سيدة تُدعى «فاطمة م. م.».

أسماء مصابي حادث طريق دشلوط بديروط

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من «باسم ف. ع.»، 37 سنة، و«حربي ج. ل.»، 48 سنة، و«هاجر ح. ع.»، 14 سنة، و«عبدالعزيز ح. ع.»، 12 سنة، و«سعاد ط. م.»، 37 سنة، و«أحمد ع. س.»، 16 سنة، وجميعهم من دير مواس، وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج ومتابعة حالاتهم الصحية.