مصرع سيدة وإصابة 7 في حادثي تصادم بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب والدها، في تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكي أسفل كوبري بلبيس العلوي بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، كما أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارة وأتوبيس، أمام كوبري «الشباب»، بدائرة مركز أبوحماد.

مصرع سيدة وإصابة والدها في حادث ببلبيس

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس، بتصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي أسفل كوبري بلبيس العلوي.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة تُدعى «أسماء عبدالعزيز السيد أحمد»، 35 سنة، وإصابة والدها، 65 سنة، باصابات خطيرة، وتم نقل الأب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج بالعناية المركزة، بينما تم نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيق في ملابسات الحادث، وتواصل البحث عن السيارة الهاربة.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس بأبوحماد

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس أمام كوبري «الشباب»، بدائرة مركز أبوحماد، أدى إلى انقلاب الأتوبيس في ترعة «الشباب»، المارة أمام الكوبري.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات متفرقة، تم نقلهم إلى مستشفى أبوحماد المركزي لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة، واُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.