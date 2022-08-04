جحدوا فضلها.. القصة الكاملة لقتل الجدة على يد حفيديها في الزاوية

كانت تغط في نوم عميق على السرير داخل غرفتها بعدما أخبرت حفيديها أنها ستخلد للنوم لأنها متعبة، لم تمر سوى دقائق معدودة وفتح باب الغرفة ودخل المتهمين ليقتلا جدتهما خنقا جاحدين فضلها وناكرين حبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم سرقاها ولاذا فرارا حتى يقتنع الأهل أنهما لم يكونا في الشقة حال ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما وأصدرت المحكمة حكمها عليهما، وتستعرض «الوطن» حكاية الجريمة في السطور التالية.

المتهمان يخططان لجريمتهما

بداية الواقعة كانت في ديسمبر العام الماضي طبقاً لتحقيقات النيابة العامة عندما اتفق المتهمان على التخلص من جدتهما لسرقتها وكل منهما أقنع الآخر بأنها هرمت وأصبحت عجوز وعبءا على عاتق الأسرة وقررا أن يقتلوها في وقت يكون المنزل فيه خاليا من أفراد الأسرة.

سرقا مشغولاتها الذهبية ومبالغ مالية

استغل المتهمين نزول الأهل وذهاب الجدة للنوم ودلفا خلفها فكتم حفيدها الأول الذي يبلغ من العمر 19 سنة أنفاسها حتى لا تفضحهما صرخاتها المستغيثة ووضع الثاني الوسادة فوق رأسها حتى لقت مصرعها على الفور، تأكد المتهمين أنها ماتت وشرعا في البحث عن مشغولاتها الذهبية وسرقا مبلغا ماليا كان معها.

بلاغ يكشف الواقعة

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عجوز داخل غرفتها وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبالانتقال تبين العثور على الجثة ملقاة على السرير واشتبهت الأجهزة الأمنية في وفاتها وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

الكاميرات رصدت المتهمين

وبعمل التحريات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة والتي رصدت دخول وخروج المتهمين حال ارتكاب الجريمة وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجدهما ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة وتم عرض المتهمين أمام النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة القضية وإحالة القضية أمام محكمة جنايات العباسية التي قضت بإحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي وصدر أمس الأربعاء، تصديق حكم الإعدام عن التهمتين المنسوبة لهما القتل العمد والسرقة.