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وفاة شخص مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات قطار بقنا.. الجثة تحولت لأشلاء

كتب:

رجب آدم
12:39 م | الخميس 04 أغسطس 2022
محطة قطار

محطة قطار

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره مزلقان الحلوية بقرية الشعانية مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بوقوع حادث دهس شخص أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره على مزلقان الحلوية في نجع حمادي، ووفاته.

الجثة تحولت لأشلاء

وتبين أن جثة الشخص تحولت إلى أشلاء من شدة الحادث، وأنه مجهول الهوية ولم يستدل على هويته.

كما تبين أن الشخص المتوفى صدمه القطار أثناء عبور مزلقان غير شرعي، أمام قرية الشعانية، في نجع حمادي.

ونقلت سيارة إسعاف نجع حمادي، جثة الشخص بعد جمع أشلائه إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي المنقولة في منطقة بهجورة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لكشف هوية الضحية.

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