حظك اليوم برج الميزان الجمعة 5-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان، يحب التحاور مع المحيطين به، ولا يتمسك بأفكاره دون محاورة الآخرين، ويسعى دائما إلى وجود توزان في آرائه وتصرفاته وجميع أمور حياته المهنية أو الاجتماعية، كما أنه معروف بطيبة القلب والحنية الشديدة، كما أنه شخص عاطفي بطبعه، يحب جميع المحيطين به، وهو أيضا شخص صريح وصادق في تصرفاته.

تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم لمواليد برج الميزان اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

وكشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعات حظك اليوم لمولود برج الميزان، أن القمر موجود بالفعل في منزل المشروعات، وهذا سوف يساعدك اليوم كثيرًا على الاعتناء بكل عمل تقوم به، كما تستطيع أن تحصل على الإعجاب، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

ما زلت تمر بحالة من الارتباك والضغوط مولود برج الميزان، لهذا يؤكد الوضع الفلكي لك اليوم، أنك يجب أن تتعامل بهدوء وتروي وأمانة مع الأحباب وفي المقابل سيكونون أمناء معك.

عيوب برج الميزان

من عيوب مولود برج الميزان، أنه من الشخصيات الكسولة، وكثيرًا ما يتردد قبل اتخاذ أي قرارات في حياته الخاصة أو المهنية، وهذا يعرقل الكثير من المشروعات.