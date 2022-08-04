كليات متاحة لذوي الهمم بجامعة جنوب الوادي بمجموع 50%.. التقديم 13 أغسطس

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، قواعد وشروط قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والحاصلين على الثانوية العامة للعام 2022، حيث يبدأ تلقي طلبات الالتحاق بكليات الآداب والحقوق والتجارة في الفترة من 13 أغسطس الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه بالنسبة للطلاب ذوي الهمم يُشترط الحصول على 50% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الثانوية العامة، حيث يتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنعهم عن الحركة، وعن تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين بكليات الآداب والحقوق، ويتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة إلا بمعاونة الآخرين ولا تمنع من تدوين المحاضرات بكلية التجارة مع الالتزام بالنطاق الجغرافي للجامعة.

الطلاب المكفوفين

وأشار إلى أنه يتم قبول الطلاب المكفوفين من الحاصلين على الثانوية العامة من مدرستي طه حسين والنور والأمل، وهي المدارس الخاصة بالمكفوفين من أبناء محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، والحاصلين على 50% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الثانوية العامة بكليتي الآداب والحقوق.

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، لفحص الطلاب المكفوفين والمعاقين وتقديم التقارير الطبية بشأنهم.

تشكيل لجنة ثلاثية

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الأوراق المطلوبة عند التقديم صورة من شهادة الثانوية العامة، وصورة من شهادة الميلاد، وصورة البطاقة الشخصية، وصورتان شخصيتان، لافتا إلى تلقي الطلبات من الطلاب بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة بقنا، وبفرع الجامعة بالغردقة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 أغسطس الجاري حتى يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر، وسيتم تحديد موعد الكشف الطبي على الطلاب بمعرفة الإدارة الطبية بالجامعة.