مصرع موظف بكارتة الدائري الإقليمي بالجيزة.. صدمته تريلا أثناء تأدية عمله

لقي موظف مصرعه، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل «تريلا» بكارتة الدائري الإقليمي بمنطقة الصف، حيث كان يباشر عمله من شباك الكارتة، مما أدى إلى تهشم حوائط الغرفة التي كان يجلس فيها وتهشم حوائط المكان بالكامل نتيجة للسرعة الزائدة للسيارة.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، تلقت بلاغاً من الخدمات المعنية بالطريق الدائري الإقليمي نطاق الصف بمحافظة الجيزة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث ليتبين مصرع الموظف، وتهشم كامل لحوائط المكان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ضبط السائق

وجرى ضبط سائق النقل لعرضه على النيابة المختصة والتي أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، وطلبت تحليل المواد المخدرة لقائد السيارة، لبيان ما إن كان تحت تأثير أي من المواد المخدرة وقت وقوع الحادث من عدمه.

لجنة من خبراء المرور تعاين السيارة المتسببة في الحادث

وانتدبت لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارة المتسببة في الحادث، لبيان ما إن كان هناك عطل فني في السيطرة تسبب في وقوع الحادث من عدمه، وكلفت رجال المباحث بسرعة استكمال تحرياتها اللازمة حيال وقوع الحادث وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.