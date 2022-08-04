أستاذة عمارة تكشف تفاصيل «البايومات»: سيحدث تطوير في صناعة البناء

كشفت الدكتورة هناء ضاحي، أستاذة العمارة المستدامة ومؤسسة مركز تكنولوجيا المواد الرقمية بجامعة شتوتجارت الألمانية، تفاصيل «بايومات»، قائلة إن البايومات عبارة عن عنوان كبير لمحاولة تطوير صناعة البناء، وإجراء عملية تحوير كاملة عن طريق المواد المتجددة أو الطبيعية و«البايو ماتيريال».

التصنيع بشكل مختلف

أضافت «ضاحي»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الكتان أو القش أو غيرها من مواد، يمكن من خلال التكنولوجيا تغيير الكثير من الأشياء، وإمكانية التصنيع بشكل مختلف وإجراء تجارب، ومعرفة مدى الكفاءة التي تتحقق من هذه الصناعات.

وأشارت إلى أنه يجر تصنيع الكثير من الأشياء بواسطة «البايومات»، إذ يمكن تصنيع قطع عبارة عن واجهات المباني أو «القواطيع» الداخلية، التي تمتص الضوضاء لتكون بمثابة عازل صوتي، مصنوغ من قش الأرز.

كوبري من الكتان

ولفتت إلى أنه جرى طباعة قطع ثلاثة أبعاد مصنوعة من ألياف القش وبواقي صناعة الأخشاب، متابعة: «دة مشروع تاني، ولسة متاخد له التمويل الخاص به من أقل من سنة، واستغرق كتابته حوالي 5 سنين عشان آخد الموافقة، الفكرة موجودة من 2015، وهو عبارة عن طباعة قطع ثلاثية أبعاد».

وعن تصنيع كوبري من قماش الكتان، قالت إن الكوبري مصنوع بالفعل من ألياف الكتان بإضافة مادة رابطة وهيكل داخلي عبارة عن فوم، وبالتالي الكوبري عبارة عن فوم وكتان ومادة رابطة».