وجدوها وسط القمامة والكلاب.. إيداع طفلة أخميم دار رعاية

سلم الأهالي طفلة نجع عرب التمبكية التابع لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، التي عُثر عليها بجوار مسجد عرب التمبكية بأخميم، إلى قسم شرطة أخميم، حيث جرى إيداعها بمستشفى أخميم المركزي لفحص الطفلة حديثة الولادة، والتي تبيّن سلامتها الصحية تمامًا، ثم تم تحويل المحضر للجهات المختصة، والتي أمرت بإيداع الطفلة حديثة الولادة بإحدى دور الرعاية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك عقب عدم الاستدلال على أهليتها، ما دعى الأهالي لتسليمها لمركز شرطة أخميم.

العثور على الطفلة

وكان الأهالي بنجع عرب التمبكية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج عثروا على طفلة حديثة الولادة، مجردة من الملابس تمامًا وتغطيها دماء الولادة، بجانب مسجد عرب التمبيكة بأخميم، وجرى البحث عن أهليتها ولكن لم يستدل عليهم.

تسليم الطفلة للشرطة

وجرى تسليم الطفلة حديثة الولادة إلى مركز شرطة أخميم حيث تم عمل التحريات اللازمة للتوصل لذوى الطفلة، واستدعاء القابلات بأخميم، وسؤالهن عن النساء الحوامل بالنجع والقرى المجاورة، فضلًا عن الاستعلام من المراكز الطبية المتخصصة بطب النساء بالمركز ، والمستشفى المركزى بأخميم، ولكن لم يستدل على أهليتها ليتم الفحص الطبي للطفلة وإيداعها إحدى دور الرعاية.

الطفلة وجدت وسط القمامة

وأوضح «محمد»، أحد الأهالي الذين عثروا على الطفلة حديثة الولادة لـ«الوطن» أنه تم العثور على الطفلة مغطاة بالدماء، ومجردة من ملابسها تمامًا، قبل أن تلتهمها الكلاب الضالة، حيث قال: «عثرنا على الطفلة لحمة حمراء ملفوفة فى قماشة، وكانت معرضة للأكل من الكلاب لأنها كانت ملقاه وسط القمامة، وياريت أهلها يراجعوا نفسهم ويلحقوها قبل ماتروح الملجأ».