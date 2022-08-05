المنتديات الثقافية لطلائع القليوبية تناقش القضايا الاجتماعية والتكنولوجية

تناولت المنتديات الثقافية للطلائع بالقليوبية عددا من القضايا الهامة التي تساهم في تشكيل وعي الطلائع وتساعدهم في تكوين رؤى مستقبلية ليس فقط في العديد من القضايا المتداولة على الساحة الإعلامية والمجتمعية.

زيادة المنتديات الثقافية للطلائع

قد وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بضرورة زيادة عدد المنتديات الثقافية للطلائع بواقع منتدى بكل إدارة فرعية وعددها 8 إدارات فرعية على مستوى المحافظة، وذلك لتوسيع قاعدة مشاركة الطلائع في أنشطة الوزارة وفقا لسياسة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

التسامح والتعاون جلسات حوارية بشباب القليوبية

حيث نظم مركز شباب باسوس التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية جلسة حوارية بالمنتدى الثقافي تناقش عددا من القيم الأخلاقي مثل التسامح والتعاون ومتابعة الطلائع لعدد من حلقات المسلسل الإذاعي قصص النساء في القرآن واستخراج الدروس المستفادة من كل حلقة وتكليف الطلائع بعمل قصص يستطيع الطليع من خلالها التعبير عن نفسه.

وفي مركز شباب سنهرة التابع لإدارة شباب طوخ نفذ المنتدى الثقافي للطلائع جليه حول وسائل التواصل الاجتماعي والآثار الإيجابية والسلبية لها وما تعود به من نفع ومساوئ على النشء والشباب.

كما ناقش المندى الثقافي للطلائع بمركز شباب منشأة الكرام التابع لإدارة شباب شبين القناطر قضية الهجرة النبوية من مكة للمدينة وبداية التقويم الهجري والتعريف بالأشهر الحرم.

علق الصبروط على أنشطة المنتدى الثقافي بالطلائع، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه في تثقيف النشء وفتح آفاق ثقافية جديدة للطلائع منتظرا منهم المزيد في تناول موضوعات متنوعة وتوسيع قاعدة الممارسة.