لطلاب الثانوية العامة.. أسعار استرشادية للمدينة الجامعية في المنصورة

تتنوع مستويات المدن الجامعية في جامعة المنصورة بين الفندقية والعادية، وتبدأ أسعارها من 350 جنيها ‏للطالب أو الطالبة وتصل إلى 3800 جنيه للفندقي، وذلك بحسب العام الدراسي المنقضي، ‏ويستطيع الطلاب سواء القدامى أو المستجدين الحاصلين علي الثانوية العامة 2022 الإقامة في المدن ‏الجامعية باختيار الأنسب لهم حسب القدرة المادية، وتوفر الجامعة جميع مستويات الإقامة.‏

الطلاب القدامى يتقدمون بأوراق الحجز

وبدأ الطلاب القدامى تقديم طلبات إقامة في المدن الجامعية والتي تستمر حتى الأول من سبتمبر فيما يبدأ ‏الجدد من الحاصلين على الثانوية العامة 2022 التقديم للمدن الجامعية من يوم 15 أغسطس ‏ولمدة شهر، ويتم التقديم من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية.

أنواع سكن المدينة الجامعة في المنصورة

وبحسب موقع الزهراء للمدن الجامعية فيمكن للطالب أن يختار ما بين سكن عادي، وثنائي اقتصاد في ‏مدينة جيهان، وثنائي مروحة بمبنى أبو بكر، وثنائي مميز «أبو بكر»، وثنائي مكيف «أبو بكر»، وسكن فندقي فاخر ثنائية، ‏سكن فندقي فاخر فردية، سكن مميز ثلاثي، سكن مميز ثنائي، سكن مميز فردي، سكن مميز فردي مكيف، ‏فردي صغير فاخر، فردي صغير مميز، فردي مكيف «أبو بكر»، فردي مميز مروحة بمبنى «الجمهورية».

أسعار المدن الجامعية في المنصورة

ويجد الطالب أو الطالبة تنوع كبير في أسعار الإقامة، بحسب موقع الزهراء، والأسعار الاسترشادية جاءت كما يلي:

في مدينة الجمهورية للطالبات:

في حالة اختيار سكن فردي فاخر ‏يكون السعر 3300 جنيه شهريا، وفردي فاخر صغير بمبلغ 2800 جنيه، وثنائي فاخر بمبلغ ‏‏2800 جنيه، وفردي مميز صغير 1800 جنيه، وثنائي مميز بمبلغ 2300 جنيه.‏

مدينة الأمل للطلاب مبني 6 و7:

فردي فاخر 3300 جنيه شهريا، وثنائي فاخر 2400 جنيه، وفردي مميز ‏‏2800 جنيه، وثنائي مميز 1900 جنيه.‏

مدينة جيهان مبني أبو بكر الصديق للطالبات:

فردي مكيف 3800 جنيه، وثنائي مكيف 2800 جنيها، وثنائي مروحة 2300 جنيها، وفي مدينة جيهان مبني عمر بن عبد العزيز للطالبات «اقتصادي» بسعر 1500 جنيه، وفي مدينة جيهان مبني خالد ابن الوليد للطالبات «اقتصادي» بمبلغ 1500 جنيه للطالبة شهريا.‏

أما السكن العادي في المدينة الجامعية فيكلف الطالب مبلغ 350 جنيها فقط، بحسب أسعار العام الماضي، ‏الذي تدعمه الدولة،

ونبه موقع الزهراء للمدن الجامعية على الطلاب اختيار السكن المناسب لهم بعد معرفة تكلفة كل نوع، إذ إن لاحظت إدارة الموقع أن ‏العديد من الطلاب يختارون السكن المميز، دون دراية أن تكلفته تختلف عن السكن العادي.‏