تجديد حبس المتهم بقتل ابنته بأبو النمرس 15 يومًا.. «شك في سلوكها»

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة ابنته لشكه في سلوكها بمركز أبو النمرس، 15 يومًا، كما استُعجلت التحريات في الواقعة.

بداية الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغًا يفيد بمصرع فتاة على يد والدها في دائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة، وجرى إخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الفتاة ملقاة على الأرض غارقة في دمائها

وبإجراء التحريات الأولية وسؤال شهود العيان تبين أن الفتاة لقيت مصرعها داخل منزلها بدائرة القسم، وأنهم تناهى إلى سمعهم أصوات صراخ صادرة من شقة أسرة المجني عليها، ليكتشفوا وجود الفتاة ملقاة على الأرض غارقة في دمائها.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها رجال المباحث أن والد الفتاة وراء مصرعها وأنه قام بقتلها بسبب شكه المتواصل في سلوكها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

المتهم يدلي باعترافات تفصيلية

عُرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة التي استمعت لاعترافات تفصيلية للمتهم، إذ قرر أنه قتل ابنته لشكه في سلوكها، وأمرت جهة التحقيق في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح.