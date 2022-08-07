إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

وقعت مشاجرة بين عائلتين، بدائرة مركز كفر الشيخ، أسفر عنها بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفرقة وكدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة جراء وقوع الحادث.

ملابسات الواقعة

وكان اللواء خالد بدر ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقيا إشارة من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ من خلال مرفق إسعاف المحافظة، تفيد بنشوب مشاجرة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، مما أسفر عنها إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفرقة وكدمات بالجسم.

المصابون في المشاجرة

وتبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام أن المصابين بالمشاجرة «ح . م» 40 عاماً، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و«م.ن» 35 عاماً ، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أ. م» 30 عاماً ، مصاباً بجروح متعددة بالجسم، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وتلقي العلاج داخل المستشفى.

وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.