لليوم الثالث.. استمرار البحث عن المفقودين الـ3 في مياه نهر النيل بأسوان

تتواصل لليوم الثالث على التوالي، أعمال البحث عن المفقودين الثلاثة داخل مياه نهر النيل بأسوان، من رجال شرطتي المسطحات المائية والإنقاذ النهري، بالإضافة لبعض الغطاسين الذين استأجرهم أهالي المفقودين بعد الحادث الذي شهدته ظهر الثلاثاء في المنطقة ما بين الحديقة الدولية ومدخل قرية غرب سهيل، بغرق مركب صيد صغير كان على متنه 5 أشخاص نجا منهم شابان بينما غرق 3 آخرين.

الأهالي: ربنا يخرجهم من ظلمات البحر

وتفاعل عدد كبير من أهالي أسوان مع الواقعة ودون عدد كبير منهم على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأدعية متمنين إخراجهم من مياه نهر النيل والدعاء بأن يصبر الله أهلهم، إذ كتب المهندس هشام عادل أحد القيادات النوبية بأسوان: «لليوم الثالث.. جار البحث عن جثث شبابنا الذين غرقوا أمام قرية غرب سهيل».

كما كتبت مها رجب: «يا رب الطف بأهليهم وأخرجهم من ظلمات البحر و أفرغ على أهلهم الصبر والسكينة».

بيانات المفقودين الـ3

وعلمت «الوطن» من مصدر أمني بأن المفقودين الثلاثة هم شاب عشريني يدعى «عمر محمد حسن» من منطقة حي السلام بغرب سهيل، وهو صاحب مركب الصيد الغارق، و«صلاح محمد ياسين»، شاب ثلاثيني يعمل بالحديقة الدولية، والثالث هو «سيد جابر أحمد علي»، 27 سنة، عامل بإحدى شركات البناء المسؤولة عن بناء كوبري خزان أسوان البديل، ومقيم بمركز إسنا التابعة لمحافظة الأقصر.