الغرف التجارية: وفرنا السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بالتنسيق مع الحكومة

قال الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى توجيهات مع بداية شهر رمضان الماضي بأن الأسعار لن تزيد، وكانت هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان وصول السلعة من المصنع أو المنتج أو المستورد مباشرة للمستهلك دون أيادي في الوسط، وجرى التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

زيادة الأسعار عالميا وصلت لـ100%

وأضاف «عز»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج مقارنة بنفس اليوم العام الماضي تضاعف سعر سلة الغذاء العالمية، نتحدث عن زيادة وصلت تقريبا لـ 100%، وفي بعض الأشهر الماضية كانت الزيادة 30 أو 40% شهريا، وهي زيادة لم يراها العالم من قبل، وفقا لمنظمة الزراعة العالمية «فاو».

وأوضح أن مصر تستورد 60% من غذائها، و60% من مستلزمات الصناعات العالمية، وبالتالي مصر تتأثر بالأسعار العالمية، متابعا: «السوق المصري شهد زيادة في الأسعار، لكن هذه الزيادة أقل من الزيادة العالمية».

إجراءات استباقية اتخذتها الدولة

وأكد أن مصر اتخذت إجراءات استباقية متعددة جعلتها تقاوم الأزمات التي شهدها العالم مؤخرا مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وموجات جائحة كورونا المتعاقبة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه مع بداية جائحة كورونا منذ أكثر من عامين بإنشاء مخازن ضخمة سواء كانت صوامع للحبوب أو تانكات للزيوت أو صهاريج للمواد البترولية، إضافة لتوفير التمويل اللازم لملء هذه المخازن، وزيادة للرصيد الاستراتيجي، والذي كان عادة يصل ما بين 3 لـ4 أشهر، وفي بعض السلع وصلت من 6 لـ9 أشهر.

وأشار إلى أنه مع الأزمة الروسية الأوكرانية حدثت «زيادة نفسية» للأسعار نظرا لتهافت العديد من دول العالم على التخزين ما رفع الأسعار بكميات كبيرة للغاية، ولم تتأثر بها مصر بشكل كبير نظرا لأننا توقفنا عن الشراء في هذه المرحلة.