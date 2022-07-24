«عبد الراضي» يشيد بأداء الحكومة: رقابتها على الأسواق خفضت أسعار السلع

قال سامي عبد الراضي مدير تحرير صحيفة الوطن، إن الأهمية الكبرى التي توليها الدولة المصرية تجاه نهر النيل ومحاولاتها المستمرة في إزالة التعديات عليه ومعاقبة المخالفين يعود لمكانة نهر النيل بالنسبة لمصر والمصريين، إذ كان مقدسا في مصر الفرعونية، لافتًا إلى صدور قانون نهاية العام الماضي ينص على عقوبة المتعديين على النيل بالحبس والغرامة.

الدولة المصرية تحول الإحتياج إلى إنتاج

وأضاف عبد الراضي، في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنّ الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن تقوم بدور مهم جدًا في دعم الموهوبين في الصناعات اليدوية؛ لتحويل الاحتياج إلى الإنتاج، والترويج وتسويق منتجاتهم، لافتًا إلى أنّ التسويق سيتم في مارينا لمدة 3 أشهر.

المعايير المفروضة على دخول السلع تحجب السلع المغشوشة

وأوضح مدير تحرير صحيفة الوطن، أنّ قطار التكنولوجيا منطلق بقوة، وهو ما يفرض على جميع دول العالم العمل على التطوير المستمر، مشددًا على ضرورة تغيير الفكر بكل المؤسسات الحكومية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير المورد البشري، مؤكدًا ضرورة تطوير المنافذ الجمركية؛ لتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، منوهًا بالمعايير التي تفرض على المنتجات الواردة والتي تضمن الجودة، وحجب دخول المنتجات المغشوشة.

إشادة بدور الرقابة على الاسواق في خفض اسعار السلع

وأشاد عبدالراضي بدور الرقابة على الأسواق، والتي نتج عنها انخفاض أسعار الخضار والفاكهة وغيرها من السلع، لافتًا إلى أن السلع أصبحت متوفرة طوال الوقت في الأسواق وبأسعار مخفضة في القاهرة والمحافظات.

وهنأ مدير تحرير صحيفة الوطن جماهير النادي الزمالك بالفوز في مسابقة كأس مصر، لافتًا إلى أن فوز الزمالك مستحق، منوهًا باحتفال جماهير نادي الزمالك في الشوارع بصورة مبهجة.

وأشار إلى أنّ النادي الأهلي لديه مبارتان مؤجلتان بالدوري الممتاز، حيث سيتمكن الأهلي بعد الفوز بهاتين المبارتين من تخطي بيراميدز ومنافسة الزمالك على الدوري.