حبس مسن متهم بقتل زوجة ابنه في الشرقية.. ضربها بخشبة على رأسها

قررت نيابة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، حبس مسن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجة ابنه، بعدما تعدى عليها بالضرب بخشبة أثناء قيامها برعاية الماشية داخل منزله بكفر صقر، وذلك بسبب خلافات أسرية.

مقتل سيدة في كفر صقر

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود إشارة إلى مركز شرطة كفر صقر من مستشفى كفر صقر المركزي، باستقبال سيدة تدعى «سارة و. م.»، 22 سنة، ربة منزل جثة هامدة، إثر إصابتها بنزيف في المخ وكدمات، وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

والد الزوج وراء ارتكاب الواقعة

وبسؤال أسرتها اتهمت زوجها وشقيقه ووالده بالتسبب في وفاتها، حيث قاموا بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات عائلية أثناء تواجدها داخل منزل زوجها في كفر صقر.

وحُرر محضر بالواقعة، وضُبط الزوج وشقيقه ووالدهما، وتبين خلال التحقيقات أن زوج المجني عليها وشقيقه لم يكونا متواجدين وقت الواقعة، ووالد زوجها «محمد. م. ص. م»، عامل زراعي، 60 سنة، وراء ارتكاب الواقعة حيث تعدى عليها بالضرب بأداة خشبية أثناء قيامها برعاية الماشية والحصول على الحليب من إحدى المواشي بحظيرة المنزل.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر المركزي وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وفي وقت لاحق صرحت بالدفن ، كما أجرت التحقيقات اللازمة وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.