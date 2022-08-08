إيقاف ضخ المياه عن بعض المناطق في مطروح.. اعرف التفاصيل

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن إيقاف ضخ المياه عن بعض الأماكن المتأثرة بكسر أحد الخطوط، ووجهت الشركة مجموعة من النصائح والمعلومات الهامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم في بمطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب، مواعيد ضخ المياه اليوم الإثنين في عدد من المناطق التابعة لها كالآتي:

- منطقة «العجارمة منخفض»، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 11 مساء.

- منطقة «عمارات محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرًا، حتى الساعة 6 مساء.

- منطقة «عجيبة» من الساعة 7 صباحا، حتى الساعة 8.30 صباحا.

- منطقة «غرب المدينة» من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة 3 مساء.

- منطقة «السنوسية مرتفع» من الساعة 3 مساء، حتى الساعة 7 مساءً.

- منطقة «عمارات ك7» من الساعة 11 صباحا، حتى الساعة 2 مساءً.

- منطقة «عمارات ك4» من الساعة 3 عصرًا، حتى الساعة 4 عصرًا.

- منطقة «السواني مرتفع» من الساعة 11 صباحا، حتى الساعة 5 مساء.

إيقاف ضخ المياه لوجود كسر جاري إصلاحه

وأعلنت الشركة أنه تم إيقاف ضخ المياه بمنطقة «السواني مرتفع» نظرًا لوجود كسر بشارع الإمام مالك، وجاري عملية الإصلاح وسيتم ضخ المياه بعد إصلاح العطل.

آليات استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين

وكشفت الشركة عن تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 125 أو الأرقام التالية «046494851 - 0464949852 - 046494925 - 0464760000 - 0464760001 - 0464760002 - 0464740003»، أو عن طريق رسائل «واتس اب» على الأرقام التالية «01103669550 - 01103971010» أو على رسائل موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.