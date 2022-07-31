أبرزها «زرزارة» و«الهضبة».. تعديل ضخ المياه في 27 منطقة بالبحر الأحمر

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيتم تعديل مواعيد ضخ المياه لعدد من المناطق بمدينة الغردقة هذا الأسبوع لإجراء أعمال الصيانة.

المناطق والمواعيد

وأشارت الشركة إلى المناطق التي سيتم تعديل مواعيد الضخ فيها وهي كالآتي:

- مناطق «شارع الحجاز والصالة المغطاة وأبو جميعة وعمارات وبلوكات النجدة ودير مارمينا وتقسيم السلام وسمير زوايا وموقف البيجو ومساكن الروضة» أيام الاثنين والخميس.

- مناطق «أبوعشرة والعلام والمدينة الجامعية والصوبات الزراعية وناصر والمشروعات والسنتر الليبي وزرزارة ومسجد حمزة وعمارات 608 والهادي جيت» أيام الثلاثاء والجمعة.

- مناطق «أبوالعباس والمدارس والهضبة ومدرسة الصنايع والتدريب ومدرسة النهضة» أيام الأربعاء والسبت.

سحب عينات من المياه

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه في حالة وجود أي شكوى خاصة بعدم جودة مياه الشرب على المواطنين التواصل مع الشركة على الفور عن طريق أرقام الخط الساخن لانتقال فريق المعامل لسحب عينة من المياه وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبيولوجية والبكتريولجية والتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات الصحية.

أرقام تليفون الشكاوى

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أرقام الهواتف التي يستخدمها المواطنون في نطاق عملها الراغبون في الاستفسار وتقديم الشكاوى على الخط الساخن 01002899956 أو من التليفون الأرضي على رقم 125 أو الاتصال على الأرقام التالية: «0653444590 - 065 3444592 - 065 3444593 - 065 3444595».