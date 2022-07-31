ضعف وإعادة ضخ المياه في 3 محافظات.. اعرف المناطق والمواعيد

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الغربية والفيوم ومطروح مواعيد ضعف وإعادة ضخ المياه في المناطق الواقعة في نطاق عملها لإجراء اعمال الصيانة.

الأماكن المتأثرة بضعف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أنه نظرا لأعمال صيانة المحابس داخل محطة المياه المرشحة بدمرو بمركز المحلة الكبرى، الأمر الذي يترتب عليه ضعف المياه عن جميع قرى شمال المحلة.

مواعيد ضعف المياه عن المناطق المتأثرة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن ضعف المياه عن جميع قرى شمال المحلة سيكون بدء من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، الموافق 31 من شهر يوليو الجاري 2022، لمدة ساعتين حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

تدبير احتياجات المناطق المتضررة من المياه

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة من الساعة العاشرة من مساء اليوم وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

توفير تانكات مياه شرب نظيفة لسد حاجات المناطق المتضررة

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتوفير احتياجات المناطق المتضررة من خلال توفير تانكات مياه شرب نظيفة، لسد حاجاتهم لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

مواعيد ضخ المياه بالمناطق

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد ضخ المياه اليوم الأحد الموافق 31 من شهر يوليو الجاري 2022 في عدد من المناطق التابعة لها، كالآتي:

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 من صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات حسن علام » من الساعة 1صباحا وحتى الساعة 6 مساء .

- منطقة «خط عجيبة» من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 8.30 صباحًا.

- منطقة «المنطقة الرابعة » من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً.

- منطقة «عمارات ك7» من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً.

- منطقة «عمارات ك4» من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

وصول المياه للمناطق المتأثرة تباعا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر منشورعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تم تشغيل محطة مياه سنورس 1 و2، لافتا إلى وصول المياه للمناطق المتأثرة تباعا.