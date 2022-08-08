مصرع شخصين غرقا في عزبة يونس بأسيوط

لقي شابان مصرعهما غرقا، اليوم الإثنين، في مياه النيل بعزبة يونس التابعة لقرية القصير في مركز القوصية بأسيوط، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بغرق شابين في عزبة يونس

وتلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شابين من عزبة يونس.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث مأمور مركز شرطة القوصية، والإسعاف ووحدة الإنقاذ لمكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلا من «ع. ن. ع»، يبلغ عمره 22 عاما، و«إ. ن. خ»، يبلغ عمره 21 عاما، من عزبة يونس التابعة إلى قرية القصير بمركز القوصية في محافظة أسيوط، كما تبين أن الأهالي حاولوا إنقاذهما ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.

انتشال الجثمانيين ونقلهما للمشرحة

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمانيين، وتم نقلهما إلى مشرحة القوصية المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق واستكمال التحقيقات.