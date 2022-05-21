طقس السويس اليوم.. انخفاض درجة الحرارة وهبوب رياح وأمطار متوقعة  

شهدت محافظة السويس، اليوم السبت، طقسا معتدلا مشمسا خلال ساعات الصباح الأولى، مع وجود انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، ونشاط مستمر للرياح بدأ منذ غروب أمس الجمعة.

وشهدت السويس، أمس الجمعة، ليلة باردة وشتوية، تكاثرت فيها السحب المتقطعة في سماء المدينة، ولم تظهر السماء صافية إلا بعد شروق الشمس.

انخفاض درجة الحرارة ورياح وأمطار

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها، من إستمرار موجة الانخفاض في درجة الحرارة، حيث تصل ليلا إلى نحو 14 درجة مئوية، فيما تصل العظمى إلى 32 درجة، وسط توقعات بسقوط أمطار بنسة 20%.

وسجلت أجهزة الرصد القراءات الخاصة بطقس السويس اليوم خلال الساعات الأولى من النهار التالي:

- نسبة الرطوبة 49%.

- الحرارة 27 درجة مئوية.

- الرياح سرعتها سجلت 24كم /ساعة.

- الأمطار 20%.

أما عن حالة البحر الأحمر المتوقعة خلال طقس اليوم، فهي معتدلة ومضطربة، وارتفاع الموج سيتراوح بين 2 و3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غريبة.

انتظام حركة المواصلات

وانتظمت حركة الأسواق، صباح اليوم السبت، كما انتظم الطلاب في أداء الامتحانات منذ الصباح الباكر، فيما استمرت أجهزة محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد تحسباً لأي تغيرات في الطقس، وسط تشديدات من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بضرورة جاهزية بالوعات الأمطار ومخرات السيول وجميع المعدات اللازمة بالأحياء من سيارات شفط مياه، كذلك جاهزية وعمل محطات الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع فرع شركة مياه القناة بالسويس.