مصاريف جامعة فاروس 2022-2023.. وتنسيق القبول بالكليات المتاحة

ترتفع معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة عن مصاريف فاروس 2022-2023 وهي إحدى الجامعات الخاصة في محافظة الإسكندرية، والتي توفر نحو 12 تخصصا.

وفي هذا السياق يقدم «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال أخبار التعليم، مصاريف فاروس 2022-2023 لجميع الكليات المتاحة وفق الموقع الرسمي للجامعةـ والتي جاءت كالآتي:

مصاريف فاروس 2022-2023

وجاءت الرسوم الدراسية للعام الواحد في جامعة فاروس كالآتي:

كلية طب الفم والأسنان: 161 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 104 ألف جنيه «فارمادي»، و94 ألف جنيه «إكلينك».

كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 75 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 77 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 67 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب: 72 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 66 ألف جنيه.

كلية الدراسات القانونية: 53 ألف جنيه.

كلية السياحة والفنادق: 57 ألف جنيه.

كلية العلوم المالية والإدارية: 69 ألف جنيه.

تنسيق جامعة فاروس 2022

ووفق ما أعلنت الصفحة الرسمية للجامعة عبر«فيسبوك» فإن تنسيق الكليات الداخلية للجامعة، هي:

كلية طب الفم والأسنان 85%

كلية الصيدلة 75%

كلية العلاج الطبيعي 80%

كلية الهندسة 70%

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 60%

كلية اللغات والترجمة 60%

كلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي 65%.

كلية الإعلام وفنون الاتصال 60%.

كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية 60%

كلية السياحة والفنادق60%

ويستعد طلاب الشهادة الثانوية 2022 المؤهلين للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم بداية من غد الخميس الموافق 10 أغسطس، وتستمر لمدة 5 أيام.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت الحد الأدنى للتنسيق من الدرجات لقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية بـ365 فأكثر، ما يعادل نسبة 89.02%، و341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.017% لشعبة علمي رياضة، و264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% للشعبة الأدبية.