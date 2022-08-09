«السلاسل والإنسيالات» تزيد جاذبية المشغولات الفضية.. وتجار: بديل للذهب

شهد سوق المشغولات الفضية، إقبالا واسعا على الشراء في الآونة الأخيرة، حيث لاقى المعدن قبولا في أوساط النساء والشباب، بعدما ظل لسنواتٍ حكرا على الرجال.

وقال تجار لـ«الوطن» إن التطور الذي طرأ على المشغولات الفضية باختلاف أنواعها، جعلها أكثر جذبا للذوق العام، وهو ما يفسر ارتفاع مبيعات «السلاسل، والإنسيالات» الفضية.

سعر جرام الفضة الخام 15 جنيها ونصف

وقال رامز زكي، أحد تجار الفضة، إن سعر جرام الفضة الخام اليوم 15 جنيها ونصف، بينما جرام المشغولات فيتراوح بين 35 إلى 40 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار الفضة زادت عالميا بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مما يؤدي إلى زيادة في أسعار الجرام.

زيادة الإقبال على أسواق الفضة

وأضاف رامز زكي، أن حجم المبيعات للفضة شهد زيادة في الإقبال عليها خلال الآونة الأخيرة، مقارنة بما كانت عليه في الفترة الماضية، وذلك يرجع إلى زيادة أسعار الذهب إجمالا وعدم استقرار المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة تحديدا.

ولفت إلى أن الفضة تعد بديلا رخيص السعر مقارنة بالذهب مع التطور في شكلها وأحدث الموديلات لها، مما جعل الإقبال عليها من قبل المواطنين أكثر من ذي قبل.

إقبال الشباب على الفضة

من جانبه، قال محمد السيد، أحد تجار الذهب بمنطقة وسط البلد، إن مشغولات الفضة كانت تقتصر على الخواتم الرجالي في الماضي مقارنة بالفترة الحالية التي شهدت انتشارا للمعدن في أوساط النساء والشباب من حيث الخواتم، السلاسل، الحلقان، والإنسيالات، مضيفًا إلى أن أكثر فئة في استخدام الفضة هي فئة الشباب، وذلك يرجع إلى إقبالهم الكبير على شراء السلاسل والخواتم على وجه التحديد.

وأضاف أن مشغولات الفضة بها أنواع كثيرة مثل المصري والاستثماري والتركي والتايلندي والصيني، وهذه كلها عبارة عن خامات فقط، ولكن التصنيع واحد تقريبا.