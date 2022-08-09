سوهاج تستعد لتنفيذ الموجة 20 لإزالة التعديات.. تبدأ 13 أغسطس

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا تحضيريا لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي ستبدأ خلال الفترة من 13 وحتى 27 أغسطس الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية بسوهاج، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية، وعدد من الجهات المعنية.

إحكام الرقابة والسيطرة

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

كما لفت إلى ضرورة أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض، مع الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، وناقش الاجتماع موقف الأعمال والحالات الجادة التي تم رفضها من لجان البت، والمساكن غير المأهولة بالسكان، وموقف التعدي على الأراضي الزراعية.

الموجة الـ20 تبدأ 13 أغسطس الجاري

يذكر أن الموجة الـ20 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمحافظة سوهاج تتضمن ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها يوم 13 وحتى 27 أغسطس، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 10 سبتمبر القادم، وتستمر حتى 29 سبتمبر، فيما تبدأ المرحلة الثالثة يوم 8 أكتوبر وتنتهي يوم 27 أكتوبر.