مواعيد ضخ مياه الشرب في 7 مناطق بمطروح.. تبدأ اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم الأربعاء، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

مواعيد ضخ المياه في مطروح

- منطقة «العجارمة منخفض»، من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة 11 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات حسن علام»، من الساعة 1 صباحا، حتى الساعة 6 مساء.

- منطقة «عجيبة» من الساعة 7 صباحا، حتى الساعة 8.30 صباحا.

- منطقة «الرابعة» من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة 5 مساء.

- منطقة «عمارات ك7» من الساعة 11 صباحا، حتى الساعة 5 مساءً.

- منطقة «عمارات ك4» من الساعة 3 عصرًا، حتى الساعة 4 عصرًا.

- منطقة «ك 2» شارع المجمع وشارع 15، غدا الخميس، من الساعة 11 صباحا، حتى الساعة 5 مساء.

آليات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، آليات التواصل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 أو الأرقام التالية: 064494851 - 0464949852 - 046494955 - 046125125 - 0464760000 - 0464760001 - 0464760002 - 0464760003، أو عن طريق رسائل «واتساب» على الأرقام التالية: 01103971010 - 01103669550، أو على رسائل صفحة الشركة على «فيسبوك».

رسالة لسكان رأس غارب بالبحر الأحمر

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر صفحتها على «فيسبوك»، سكان مناطق «100 وحدة - 75 - 56 - عمارات النيابة، وتقسيم الشباب» بمدينة رأس غارب، بالتوصيل على شبكة المياه الجديدة، لافتة إلى أنه سيتم ضخ المياه على شبكة المياه الجديدة، خلال أسبوع من تاريخ أمس الثلاثاء، 9 أغسطس الجاري.