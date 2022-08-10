التصريح بدفن طفل لقي مصرعه إثر إصطدام قطار به في القناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بمركز القناطر بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه أثناء عبور مزلقان قرية الحادثة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتصرح بالدفن وطلب تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بمصرع طفل بالقناطر

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد أبو سريع رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ورود إشارة من مستشفى القناطر الخيرية بوصول جثة الطفل «مازن. و»، 10 سنوات، صدمه قطار ولقي مصرعه في الحال.

تفاصيل مصرع طفل القناطر

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين أنه أثناء عبور الطفل مزلقان قرية الحادثة بالقناطر الخيرية صدمه أحد القطارات وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

مقتل بائع خضروات

في سياق آخر أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة بائع خضروات لقي مصرعه بطلق ناري فى البطن أطلقه عليه 3 متهمين وألقوه به أمام منزله بقرية المفتي التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال وتم التحفظ عليه داخل مشرحة المستشفى لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول تصريح دفن الجثمان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول «محمد، و» 30 سنة، مصابا بطلق ناري في البطن دخول وخروج ولقي مصرعه في الحال.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد محمد سعيد مفتش مباحث شمال القليوبية لسرعة ملاحقة القبض على المتهمين وتبين من تحريات المباحث الأولية قيام ثلاثة أشخاص بالجلوس مع المجني عليه داخل منزله وتناولهم مشروب الشاي وإنصرفوا وبعدها تم اختفاء المجني عليه وتم العثور عليه جثة هامدة مصابا بطلق ناري.