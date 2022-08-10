محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2022، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 94.01%.

وقال «فودة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن التعليم في جنوب سيناء يشهد نهضة حقيقية، حيث لم تخل قرية أو وادٍ من مدرسة، والفصول الذكية جرى توزيعها على الوديان والتجمعات البدوية، وعددها 7 فصول مزودة بكافة الخدمات الخاصة بالعناية التعليمية.

المحافظ يهنئ الناجحين

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين، مؤكدًا أنه سيكرم المتفوقين في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، غدًا الخميس.

وتابع أنه كرم أوائل الشهادة الإعدادية في الدور الأول بعد إعلان النتيجة، مشيدًا بمستوى ونسب النجاح هذا العام، مؤكدًا أن التعليم الحالي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وطالب ببذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين، الذين يسعون للنهوض بوطنهم لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

تكريم الأوائل والمتفوقين

من جانبه، قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن نسب النجاح هذا العام بالنسبة للشهادة الاعدادية جيدة بالنسبة للعام الماضي، موضحا أن الأسئلة كانت في مستوي الطالب المتوسط وجري وضعها طبقا لتنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال إنه سوف يجري تكريم أوائل الثانوية العامة غدا الخميس بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.